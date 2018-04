Terpstra wil naar de Tour 11 april 2018

Niki Terpstra hoopt dit jaar deel te nemen aan de Tour de France. Dat zei de Nederlander van Quick.Step Floors in de Nederlandse sporttalkshow ′Peptalk'. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen was vier jaar geleden voor het laatst van de partij in de Tour. Toen werd hij 94ste in het eindklassement. (TLB)