Terpstra verdedigt titel in Le Samyn 05 maart 2019

Niki Terpstra verdedigt vandaag zijn titel in Le Samyn (198,4 km, start om 12u05 in Quaregnon, aankomst omstreeks 17 uur in Dour, live op La Deux vanaf 15u), de Waalse opener van het wielerseizoen. Niet meer voor Quick.Step, uiteraard. Wel voor Direct Energie. Met AG2R-La Mondiale (Vandenbergh, Gougeard), Deceuninck-Quick.Step (Serry, Declercq) en Lotto-Soudal (Keukeleire) nemen slechts drie WorldTourteams deel. Organisator Jean-Luc Vandenbroucke schroefde het aantal kilometers kasseien terug van twaalf naar acht. "Maar de nieuwe, hellende strook van 300 meter in de lokale ronde is wel een stuk lastiger", verzekert hij. Ook de vrouwen rijden hun versie van Le Samyn (102,1 km, start om 10u45). (JDK)

