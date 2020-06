Exclusief voor abonnees Terpstra ontslagen uit ziekenhuis 22 juni 2020

Niki Terpstra (36) mocht afgelopen weekend het ziekenhuis verlaten. De Nederlander was er vorige week beland nadat hij op training zwaar ten val was gekomen. De renner van Total Direct Énergie belandde met zijn borstkas op een grote steen langs de kant van de weg. De gevolgen waren niet min voor de Nederlandse ex-winnaar van Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018). Hij liep een hersenschudding, een klaplong, een gekneusde rug, gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen op. Terpstra zal nu thuis verder herstellen. Er wordt verwacht dat hij tien à twaalf weken aan de kant zal staan. De klassiekers waarin de Nederlander dit seizoen opnieuw wil vlammen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staan voorlopig in oktober op het programma. (DMM/TLB)

