Terpstra moet EK in eigen land laten schieten

30 juli 2019

Niki Terpstra heeft nog te veel hinder van een valpartij in de Ronde van Frankrijk en zal in augustus niet deelnemen aan het EK in Alkmaar. De Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout heeft Koen Bouwman opgeroepen als vervanger.

