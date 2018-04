Terneuzen blijft wellicht startplaats Scheldeprijs 05 april 2018

De Nederlandse gemeente Terneuzen sloot voor 2018 een eenjarig contract af met de organisatoren van de Scheldeprijs om als startsite van de koers te fungeren. Over de publieke belangstelling hoeven de organisatoren zeker niet te klagen. "We maken eerstdaags een balans op, maar ik denk dat de Scheldeprijs ook de komende jaren in Terneuzen zal vertrekken. Wij hebben een eenmalige overeenkomst met de gemeente, met optie op meerdere jaren", meldt organisator Piet De Smet. "Ook voor ons was de verhuis van de start van Antwerpen naar Nederland een stap in het onbekende. Blijkbaar hebben de wielerfans toch de weg naar Terneuzen gevonden. En de samenwerking verloopt voortreffelijk." (XC)

HLN