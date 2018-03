Terminus: het bos 13 maart 2018

De tijdschriften van de reizigers liggen er nog op en onder de zetels en de tafeltjes zijn nog uitgeklapt: het lijkt wel alsof deze Eurostar gisteren nog richting Engeland spoorde. Toch is de trein al sinds 2014 niet meer in gebruik. Meer zelfs: hij staat gewoon in het bos. Een Franse YouTuber ontdekte de Eurostar via Google Maps op een privéterrein in de buurt van Valenciennes, op zo'n 10 kilometer van de Belgische grens. Hij trok ernaartoe met enkele vrienden en maakte er filmpjes. De opmerkelijke beelden van de dertien wagons en twee buffetwagons lokten in een maand tijd al meer dan 1,3 miljoen kijkers. "Veel van dit materiaal kan nog hergebruikt worden", klaagt YouTuber AdcaZz (foto onder) aan in Franse media. "Het is schandalig dat dit hier zo wordt achtergelaten." Volgens Eurostar is de trein niet achtergelaten. "Hij staat op een privéterrein in afwachting van de ontmanteling", vertelt een woordvoerster. Volgens haar is het demonteren van de trein "momenteel aan de gang".

HLN