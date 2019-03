Terminale Farid 'le Fou' ligt in ziekenhuis 09 maart 2019

00u00 0

Beroepscrimineel Farid Bamouhammad (50) - bijnaam 'Le Fou', of 'De Gek' - heeft de gevangenis mogen inruilen voor het ziekenhuis in Ukkel, omdat hij ongeneeslijk ziek is. Dat maakte zijn familie bekend. De opname volgt nadat Bamouhammad drie weken geleden in hongerstaking ging. Sinds een week dronk hij ook niet meer. "Farid kampt met een kanker in terminale fase. In de gevangenis in Sint-Gillis kreeg hij niet de aangepaste zorgen. Hij zat in een kleine cel zonder daglicht, zonder liefde en zonder naasten om hem bij te staan in zijn laatste dagen. Dat is mensonwaardig", zegt zijn familie. Volgens hen ligt hij er als een vrij man - zonder bewaking.

