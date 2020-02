Exclusief voor abonnees Terminale arts Dirk Van Duppen (PVDA) krijgt ontroerend afscheid 10 februari 2020

00u00 0

Een bomvolle De Roma in Borgerhout heeft politicus en arts Dirk Van Duppen (PVDA) zondag een ontroerend eresaluut gebracht. Van Duppen lijdt aan ongeneeslijke pancreaskanker. Het boek 'Zo verliep de tijd die me toegemeten was' is zijn testament. Hét kippenvelmoment zat aan het slot: Dirk Van Duppen die op het podium zijn zes weken oude kleinkind Louis in de armen houdt. Als arts van Geneeskunde voor het Volk in Deurne verwierf hij nationale bekendheid met zijn voorstel om het Nieuw-Zeelandse kiwimodel ook in de Belgische gezondheidszorg toe te passen. Dat lukte gedeeltelijk. Een strijd die hij helemaal won, was die tegen het Lange Wapperviaduct dat het sluitstuk moest worden van de Oosterweelverbinding.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis