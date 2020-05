Exclusief voor abonnees Terminaal zieke Marijn (47) over haar laatste maanden in coronatijd: “De wereld zit op slot. En ik wilde er nog zoveel uithalen” Katrien De Meyer

23 mei 2020

05u00 47 De Krant De vrijheid ná corona gaat Marijn Welten (47) niet meer meemaken. Ze heeft terminale darmkanker en beleeft haar laatste lente in lockdown. "Dat knuffelverbod kan ik niet volhouden tot op het eind. Mijn arts leerde me dus 'de rugknuffel' aan: je legt je hoofd tussen andermans schouderbladen en slaat je armen om de borst heen. Het is wat het is."

In de gazontuin van Marijn Welten (47) in het Limburgse grensdorp Achel gooien de buren de vermiste voetbal van haar zonen Boris (15) en Kjeld (18) terug over de haag. Marijn roept 'dankjewel buurtjes', maar haar handen gaan niet automatisch naar de bal. Straf, hoe ze de vangreflex onderdrukt. Marijn - ex-receptioniste bij Center Parcs - was al expert in 'social distancing', toen de rest van de wereld nog maar net begon te sukkelen met alcoholgel en probeerde deurklinken te openen met de ellebogen. "Ik heb een jaar langer kunnen oefenen dan jullie", zegt ze gespeeld trots. "Chemo vraagt om dezelfde hygiëneregels." Uiterlijk verraadt niks aan Marijn dat ze doodziek is, behalve misschien de twee 'tatoeages' op haar bovenarm. Het zijn morfinepleisters. Ze heeft uitgezaaide darmkanker. Sinds een jaar zit het overal in de longen. 28 september halen, de zestiende verjaardag van haar jongste zoon, is het voornaamste doel.

