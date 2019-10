Exclusief voor abonnees Termijn voor abortus allicht van 12 naar 18 weken 23 oktober 2019

Er is een parlementaire meerderheid in de maak om de termijn waarbinnen iemand een abortus kan laten uitvoeren op te trekken naar 18 weken. De huidige abortustermijn ligt op 12 weken. Dat is vrij kort in Europees opzicht: in Nederland kunnen vrouwen bijvoorbeeld tot 24 weken na de bevruchting een abortus laten uitvoeren. Die situatie leidt ertoe dat elk jaar een duizendtal vrouwen in ons land naar het buitenland trekken om de ingreep te laten doen, aldus Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert, die een wetsvoorstel indiende om de termijn op te trekken. Verschillende andere partijen dienden al soortgelijke wetsvoorstellen in. PVDA en sp.a willen naar 20 weken, terwijl PS, Ecolo, Groen en DéFI de termijn net als de liberalen naar 18 weken willen optrekken. Vlaams Belang, CD&V en N-VA zijn tegen, maar ook zonder hen heeft het voorstel al een meerderheid achter zich.

