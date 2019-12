Exclusief voor abonnees Ter plaatse trappelen, maar nu voor het goede doel 20 december 2019

00u00 0

Het lijkt wel een nationale sport. In de federale regeringsvorming zit nog steeds geen schot, en gisteren trappelden de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers ook létterlijk ter plaatse. In dit geval wel voor het goede doel, met een 'spin&bike marathon'. De opbrengst daarvan gaat naar De Warmste Week en de Franstalige tegenhanger Viva For Life. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) mocht samen met partijgenoot Alexander De Croo (foto) de spits afbijten, en die laatste was er duidelijk op voorzien. Hij zakte in fietsplunje af - anderen hielden het bij geklede schoenen en een net hemd. Na hen verwachtte de Kamer nog zo'n 250 deelnemers. Zowel de kamerleden zelf als hun medewerkers en de leden van de verschillende fracties zakten af naar de actie. De opbrengst van de actie gaat naar de strijd tegen kinderarmoede (Viva for Life) en het Kinderkankerfonds vzw (De Warmste Week).

