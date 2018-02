Ter dood veroordeelde professor krijgt Zweedse nationaliteit 19 februari 2018

Zweden heeft de Iraanse professor Ahmadreza Djalali (foto) de Zweedse nationaliteit gegeven, in de hoop dat zijn executie in zijn thuisland kan worden vermeden. De wetenschapper, die les gaf in Zweden en ook gastdocent was aan de Brusselse VUB, werd in 2016 opgepakt in Iran op beschuldiging van spionage, waarvoor hij intussen ter dood is veroordeeld. Hij zou aan Israël informatie hebben geleverd die later de moord op een aantal Iraanse atoomwetenschappers mogelijk maakte. Eind vorig jaar heeft het Iraanse hooggerechtshof de doodstraf van Djalali nog bevestigd. Deze kan op elk moment uitgevoerd worden. Zweden hoopt dit nu te verijdelen. "We zetten onze diplomatieke inspanningen voort en vragen consulaire bijstand voor onze landgenoot", aldus Buitenlandse Zaken in Zweden.

HLN

