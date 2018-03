Ter Beke haalt nieuwe CEO weg bij Nederlandse rivaal 27 maart 2018

Voedingsgroep Ter Beke heeft een nieuwe CEO: Francis Kint. Vanaf 1 juni volgt hij Dirk Goeminne op, die doorschuift naar de stoel van bestuursvoorzitter. Kint, een burgerlijk ingenieur van 56, is op dit moment nog topman van de Nederlandse vleesproducent Vion, een concurrent van Ter Beke. Eerder was hij aan de slag bij onder meer Sara Lee, Chiquita, Fiskars en Univeg. Volgens huidig voorzitter Louis Verbeke is Kint de juiste man op de juiste plaats. "Hij heeft heel wat ervaring met integratie bij overnames. Bovendien kent hij de markten die relevant zijn voor Ter Beke door en door."