Teo toont zijn lief voor het eerst 14 juni 2018

Lukasz Teodorczyk is klaar voor het WK. Dat toont de Poolse Anderlecht-spits met een zeldzame inkijk in zijn privéleven. Teodorczyk nam zelf de selfiestick op om een portret te maken van zijn intieme kring en die van zijn Poolse ploegmaat en vriend David Kownacki (Sampdoria). Voor het eerst toont Teodorczyk zijn vriendin aan de wereld - de zwartharige dame op de foto links schuin achter hem. Achteraan aan de linkerkant zien we Teo's beste vriend. Hun namen houdt de spits liever anoniem. Polen speelt op 19 juni zijn eerste poulematch tegen Senegal. (NVK)

