Teo scoort voor overleden broer 07 mei 2018

Of het nu buitenspel was of niet, dat kon een emotionele Teodorczyk niets schelen. Hij scoorde en de vingers gingen de lucht in voor Tomasz, zijn broer van wie hij vorige week onverwacht afscheid moest nemen.

