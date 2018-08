Teo neemt afscheid van RSCA: "Bedankt!" 20 augustus 2018

Een mooi gebaar. Lukasz Teodorczyk heeft via Instagram Anderlecht en zijn achterban uitgezwaaid. "Ik wil de club en de supporters bedanken", schreef de nieuwe spits van Udinese bij een foto met de kampioenstrofee. "Het was een mooie tijd in Brussel, ik zal het nooit vergeten." Teodorczyk speelde 93 wedstrijden voor de recordkampioen en pakte er één titel. De Poolse aanvaller was dit seizoen overbodig geworden bij paars-wit. (PJC)