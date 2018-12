Teo, Kara, Spajic, Dendoncker... Hun WK-deelname levert 1,2 miljoen euro op 05 december 2018

De schatbewaarders zullen lachen. De FIFA heeft de Belgische clubs 3.859.463 euro uitgekeerd na het WK. Dat doet het ter compensatie van de beschikkingstelling van spelers. Anderlecht ontvangt met 1.191.491 euro het hoogste bedrag. Het had met Dendoncker (België), Kara (Senegal), Spajic (Servië), Teodorczyk (Polen), Trezeguet (Egypte, destijds verhuurd aan Kasimpasa) en Kiese Thelin (Zweden, destijds verhuurd aan Waasland-Beveren) zes spelers in Rusland. Naast RSCA krijgen ook Cercle Brugge (104.344 euro), Club Brugge (254.027 euro), AA Gent (867.046 euro), Eupen (186.328 euro), Racing Genk (208.687 euro), Lokeren (243.469 euro), KV Oostende (134.156 euro), Waasland-Beveren (169.559 euro), Moeskroen (50.309 euro), Standard (286.945 euro) en Zulte Waregem (163.969 euro) een deel van de koek. De FIFA verdeelde in totaal 183 miljoen euro over 416 clubs uit 63 verschillende landen. Manchester City was de grootste verdiener met bijna 4,4 miljoen euro. (PJC)

