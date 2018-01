Teo kan het dan toch nog 00u00 0

Zou het dan toch? Lukasz Teodorczyk heeft zijn eerste doelpunten sinds oktober gevierd. De Pool, de voorbije dagen goedgemutst op training, scoorde twee keer in de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Utrecht. Teo, die op de bank begon, lokte eerst een strafschop uit en zette die zelf om, waarna hij in het slot zijn tweede van de middag maakte. 't Was niet voldoende voor een gelijkspel, maar dat was slechts bijzaak. "Deze doelpunten zullen Teo vertrouwen geven", aldus ook ploegmaat Pieter Gerkens - met de pers praten doet het rugnummer 91 van de landskampioen ook in Spanje niet. "Hopelijk kan hij deze lijn nu doortrekken." (PJC)

HLN