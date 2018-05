Teo eert overleden broer 02 mei 2018

00u00 0

Een laatste eerbetoon. Via sociale media heeft Lukasz Teodorczyk afscheid genomen van zijn oudste broer Tomasz, die vorige week onverwacht overleed. In dezelfde post bedankte hij iedereen voor de steun. "Het doet deugd dat jullie bij ons zijn tijdens deze moeilijke momenten", schreef de Poolse spits van Anderlecht. "Maar dit verlies zal nooit slijten." Het is niet duidelijk wanneer en of Teo terugkeert naar België. RSCA wil zijn speler alle tijd geven om dit persoonlijk drama te verwerken. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN