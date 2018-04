Teo blijft strijdvaardig "Ik toonde geen middelvinger op Genk" 24 april 2018

De Facebookpagina van Lukasz Teodorczyk: een ware aanrader voor wie de illusie wil hebben toch in contact te staan met de spits. Teo, die nooit met de pers spreekt, voelde gisteren de noodzaak om een misverstand uit de wereld te helpen via sociale media. "Ik heb tegen Racing Genk geen middelvinger getoond", schreef hij, nadat Poolse media foutief over zijn kushandjes berichtten. "Ik heb me zelfs niet agressief gedragen. Mocht iemand foto's hebben die het tegendeel bewijzen, dan zou ik die graag zien. Het enige wat ik deed, was reageren op sarcasme van de Genkfans, die mijn naam scandeerden." (PJC)