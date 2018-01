Tentoonstelling 'Escaping the scenes' 00u00 0

Tussen 13 januari en 3 maart loopt 'Escaping the scenes', een tentoonstelling in Artelli Gallery Antwerpen met werk van Colin Waeghe en Maibritt Rangstrup. Beide kunstenaars werken rond het thema ontsnappen. In het werk van Waeghe speelt architectuur een belangrijke rol. Bekende internationale musea en andere gebouwen hangen vol met vluchtkoorden. De aaneengeknoopte lakens maken de afgebeelde instituten kwetsbaar, zowel voor ontsnapping als voor bestorming.

