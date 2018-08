Tentenkamp met 66 transmigranten ontruimd in Jabbeke 09 augustus 2018

Bij een grootschalige politieactie in Jabbeke zijn gistermorgen 66 illegalen uit een bos naast de E40 gehaald. De plek vlak bij de snelwegparking richting kust stond bij de politie al langer bekend als schuilplaats voor illegalen. Maandag zag een patrouille twee transmigranten het bos inlopen met waterflessen bij zich. Gistermorgen kamden liefst 35 agenten de dichte bebossing uit en haalden in totaal 66 illegalen naar buiten, afkomstig uit Soedan, Irak en Iran. Onder hen ook drie gezinnen met jonge kinderen. Ze hadden met stokken al kampen gemaakt en hadden ook potten en pannen bij. "De mensen werden geïdentificeerd, gefotografeerd en in kleine groepjes opnieuw de straat opgestuurd", zegt korpschef Kris Depovere van de lokale politie Kouter. "Zij kregen geen bevel om het land te verlaten. Dat is door onze capaciteitsproblemen geen optie en blijkt weinig effectief." De politie houdt het bos de komende weken extra in de gaten. (SDVO)

