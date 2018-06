TENNIS 18 juni 2018

Bijna een jaar is het geleden dat Andy Murray (ATP 157) nog eens een tennismatch speelde. Toen verloor hij in de kwartfinale van Wimbledon, waarna een heupblessure hem op non-actief zette. De 31-jarige Schot probeert deze week op het toernooi van Queen's zijn carrière nieuw leven in te blazen. Al zijn zijn verwachtingen eerder gematigd. Met Nick Kyrgios (ATP 24) als eerste tegenstander zal hij alleszins meteen weten waar hij staat. "Ik ben nog niet pijnvrij", zei Murray. "Ik loop al acht jaar rond met dat heupprobleem. Ik heb nul verwachtingen, ik weet ook wel dat ik wat tijd nodig ga hebben." Murray won Queen's vijf keer. (FDW)