TENNIS 27 februari 2019

Het barrageduel in de Fed Cup op 20 en 21 april tussen België en Spanje zal plaatsvinden in Kortrijk en meer bepaald in de Lange Munte. Er zal plaats zijn voor zo'n 2.000 toeschouwers. België moet voor het behoud in de wereldgroep strijden na een nederlaag tegen Frankrijk begin februari

