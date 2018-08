TENNIS 07 augustus 2018

Op de Challenger in het Duitse Pullach komt het in de eerste ronde tot een Belgisch duel tussen de kwalificatiespelers Arthur De Greef (ATP 247) en Kimmer Coppejans (ATP 297). De Greef verloor in de laatste kwalificatieronde, maar werd opgevist als lucky loser. Coppejans ging gisteren in de kwalificaties met 6-2, 6-2 over Von Massow (ATP 834)