Tennis 03 september 2018

00u00 0

Kimmer Coppejans (ATP 291) speelt vandaag de beslissende kwalificatieronde op de Challenger van Sevilla tegen de Spanjaard Vilella-Martinez (ATP 245). In een Belgisch duel haalde Coppejans het in de tweede ronde met 6-2, 7-5 van Zizou Bergs (ATP 401). Jeroen Vanneste (ATP 386) verloor in ronde twee van Marko Djokovic, de broer van Novak, met 6-4, 6-1

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over ATP

sport

sportdiscipline

tennis