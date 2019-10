Exclusief voor abonnees TENNIS 08 oktober 2019

Ysaline Bonaventure (WTA 115) verloor haar laatste kwalificatiewedstrijd op het WTA-toernooi van Linz met 3-6, 4-6 van Nena Stojanovic (WTA 98), maar werd later op de dag opgevist als lucky loser. Vandaag mag ze het in de eerste ronde opnemen tegen Alison Van Uytvanck (WTA 44). Vier weken geleden stonden de twee Fed Cup-collega's ook al tegenover elkaar in de eerste ronde in Hiroshima en toen won Van Uytvanck in twee sets. De winnares van deze partij krijgt in ronde twee hoogstwaarschijnlijk met eerste reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8) te maken. (FDW)