TENNIS 23 april 2018

00u00 0

David Goffin (ATP 10) staat deze week als vierde reekshoofd geboekt op de 'Trofeo Godo' in Barcelona. Op dat toernooi verloor hij vorig jaar in de derde ronde van de jonge Rus Khachanov (ATP 38). En wie kan Goffin deze editie in de derde ronde tegenkomen? Juist, Khachanov. Daarvoor zal de Luikenaar, die een bye heeft in de eerste ronde, dan wel voorbij Kukushkin (ATP 90) of wildcard Granollers (WTA 129) moeten. (FDW)