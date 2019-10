Exclusief voor abonnees TENNIS 01 oktober 2019

00u00 0

Het is vijf jaar geleden sinds zijn laatste uitje op het WTA-circuit, maar Carlos Rodriguez (55) blijft natuurlijk wel een naam in de tenniswereld. De succescoach van Justine Henin en Na Li gaat opnieuw de tour op en aan de slag met het Amerikaanse supertalent Amanda Anisimova (WTA 29). De net achttienjarige blondine met de Russische roots baarde eerder dit jaar opzien met haar halve finale op Roland Garros maar moest recentelijk een zwaar drama verwerken toen haar vader Konstantin, die tevens haar begeleider was, onverwacht overleed. Rodriguez had zich de laatste jaren bezig gehouden met zijn tennisacademie in China. (FDW)