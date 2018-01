Tennis 20 januari 2018

00u00 0

Op het Futures-toernooi in het Turkse Antalya won de 18-jarige belofte Zizou Bergs (ATP 963) in de kwartfinale in een Belgisch duel met 1-6, 7-6, 6-3 van Kimmer Coppejans (ATP 277). (WWT)