Greet Minnen (WTA 118) versloeg in de eerste ronde van de WTA-Challenger in het Franse Limoges wildcard Clara Burel (WTA 798) met 6-3, 6-2 en staat vandaag in ronde twee tegenover de Franse Pauline Parmentier (WTA 124). (WWT)

