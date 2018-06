TENNIS 23 juni 2018

Arthur De Greef (ATP 295) speelt de finale van de Challenger in Poprad-Tatry. In de halve finale werd het een 6-1, 6-3-zege tegen Attila Balazs (ATP 206). In de eindstrijd staat De Greef tegenover Jozef Kovalik (ATP 150). (WWT)