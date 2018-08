TENNIS 18 augustus 2018

Kirsten Flipkens (WTA 48) won vrijdag in de eerste kwalificatieronde van het WTA-toernooi van New Haven met 6-3, 6-1 van de plaatselijke wildcard Emma Davis. Alison Van Uytvanck (WTA 37) speelde later op de avond tegen Rebecca Peterson (WTA 72). De Zweedse sneuvelde de voorbije week pas in de tiebreak van de derde set tegen Elise Mertens in Cincinnati.

