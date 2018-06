Tennis 25 juni 2018

Elise Mertens (WTA 17) is het negende reekshoofd in Eastbourne. In haar laatste voorbereidingstoernooi op Wimbledon start de 22-jarige Limburgse tegen Kuznetsova (WTA 58). Gisteren stond Mertens in Birmingham nog in de dubbelfinale maar een zesde titel kwam er niet van. Aan de zijde van Demi Schuurs moest Mertens het met 6-4, 3-6, (8-10) afleggen tegen Mladenovic-Babos