Tennis 11 mei 2018

Serena Williams (WTA 454) doet niet mee op het toernooi van Rome. Na Madrid haar tweede forfait tijdens het gravelseizoen, wat meteen de vraag opwerpt of de 23-voudige grandslamwinnares klaar zal geraken voor Roland Garros (27 mei). De 36-jarige Amerikaanse is nochtans al twee weken aan het trainen op de academie van haar coach Patrick Mouratoglou in Nice. Williams speelde sinds haar moederschap twee toernooien, maar Indian Wells en Miami werden geen groot succes