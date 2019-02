TENNIS 01 februari 2019

Geen stuntwerk van Alison Van Uytvanck (WTA 52) en Ysaline Bonaventure (WTA 148) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De Brabantse moest toch met 1-6, 4-6 buigen voor de power van Aryna Sabalenka (WTA 10). Bonaventure was met 4-6, 2-6 niet opgewassen tegen de dertien aces van tweede reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8)

