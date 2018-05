Tennis 24 mei 2018

Gravel is niet haar favoriete ondergrond, maar op het WTA-toernooi van Nürnberg laat Kirsten Flipkens (WTA 69) dat niet aan haar hart komen. Nadat ze eerst Alison Van Uytvanck had uitgeschakeld ging gisteren ook de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 506) met 7-6, 6-2 voor de bijl. Bij de laatste acht speelt Flipkens vandaag tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 18) of de Duitse Mona Barthel (WTA 127)