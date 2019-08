Exclusief voor abonnees Tennis 17 augustus 2019

00u00 0

Op 28 augustus wordt Kim Clijsters bijgezet op de 'Court of Champions', baan der kampioenen, op het Billy Jean King National Tennis Centre van New York. De Limburgse krijgt er een plaatsje omdat ze niet alleen in 2005 de zege pakte op Flushing Meadows, maar na een pauze van bijna twee jaar terugkwam als mama en nog twee titels toevoegde aan haar palmares. Het is van 2016 en Tracy Austin geleden dat er nog eens iemand een plek kreeg op de 'Court of Champions'. (FDW)