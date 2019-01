Tennis 05 januari 2019

00u00 0

Kirsten Flipkens (WTA 47) is zevende reekshoofd op de Hobart International en neemt het in de eerste ronde op tegen een qualifier. Alison Van Uytvanck (WTA 49) is als achtste geplaatst en treft de Duitse Mona Barthel (WTA 77). Daarvoor moet de Brabantse natuurlijk wel hersteld zijn van haar achillespeesblessure. Greet Minnen (WTA 348) begon afgelopen nacht aan de kwalificaties tegen de Britse Katie Boulter (WTA 97)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport