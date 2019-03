TENNIS 25 maart 2019

Voorlopig is het niet het jaar van Serena Williams (WTA 10). Net als in Indian Wells twee weken terug trad de 37-jarige Amerikaanse ook op de Miami Open niet aan in de derde ronde. Waar het vorige keer door ziekte kwam, was nu een knieblessure de spelbreker. Zo mocht de Chinese Qiang Wang (WTA 18) zonder spelen naar de vierde ronde. Williams deed nog maar in drie toernooien mee dit jaar, haar laatste titel dateert van de Australian Open 2017, toen ze nog geen mama was.