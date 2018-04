TENNIS 09 april 2018

Ysaline Bonaventure (WTA 135) staat op het WTA-toernooi van Bogota rechtstreeks op de hoofdtabel. In de eerste ronde treft ze de als derde geplaatste Zweedse Johanna Larsson (WTA 73). Maryna Zanevska (WTA 166) slaagde er niet in de hoofdtabel te halen. In de tweede kwalificatieronde verloor ze met 6-3, 6-3 van de Chileense Seguel (WTA 192)

