Exclusief voor abonnees TENNIS 29 oktober 2019

00u00 0

Titelverdedigster Svitolina (WTA 8) begon goed aan de Masters in Shenzhen door Pliskova (WTA 2) met 7-6, 6-4 te verslaan. De tiebreak ging met 14-12 naar de Oekraïense. Nog meer spektakel was er te zien in die andere wedstrijd van de paarse groep tussen Halep (WTA 5) en Andreescu (WTA 4). Het Roemeense voormalig nummer één van de wereld moest in de tiebreak van de tweede set een matchpunt redden alvorens ze de US Open-winnares met 6-3, 6-7, 6-3 kon kloppen. Het duel tussen Halep en Andreescu duurde maar liefst twee uur en 35 minuten

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over WTA

ATP

sport

sportdiscipline

tennis