Tennis 06 augustus 2018

00u00 0

Het parcours van Joris De Loore (ATP 377) op de Challenger van Lexington eindigde in de halve finale. De West-Vlaming verloor met 6-1, 6-3 van de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris (ATP 208). De Loore blijft in de Verenigde Staten en begint deze week in Aptos. Daar neemt hij het in de eerste ronde op tegen de Amerikaan Blanch (ATP 308)

