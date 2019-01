TENNIS 30 januari 2019

De Franse kapitein Julien Benneteau selecteerde de best mogelijke ploeg om België te bekampen, volgende week in de eerste ronde van de Fed Cup in Luik. Dat wil zeggen dat naast Kristina Mladenovic (WTA 44), Alizé Cornet (WTA 50), Pauline Parmentier (WTA 53) en Fiona Ferro (WTA 103) ook Caroline Garcia (WTA 19) werd uitgenodigd. Of de Franse nummer één daadwerkelijk speelt in de Country Hall, is onzeker. Garcia gaf eind 2016 te kennen niet meer te willen uitkomen voor de Franse nationale ploeg. België kan meer dan waarschijnlijk rekenen op Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 52), Kirsten Flipkens (WTA 55) en Ysaline Bonaventure (WTA 148)

