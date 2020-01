Exclusief voor abonnees TENNIS 20 januari 2020

00u00 0

Roger Federer is één van de spelers op het circuit die oud genoeg is om te weten hoe goed Kim Clijsters ooit was. De 38-jarige Zwitser had dan ook zijn opinie klaar over haar comeback. "Leeftijd gaat geen rol spelen. Haar fitheid en mentaliteit wel. Er gaat dus veel mogelijk zijn, al mag ze van haar kant niet al te veel verwachtingen hebben. Volgens mij gaat ze fris zijn. Moet ze daarbij 30 toernooien spelen? Neen. Ze speelt als ze daar zin in heeft en wanneer het uitkomt voor haar gezin."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis