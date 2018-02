Tennis 24 februari 2018

Na drie wedstrijden blijft Alison Van Uytvanck (WTA 80) zonder setverlies op het WTA-toernooi van Boedapest. Gisteren verraste ze de als tweede geplaatste Chinese Shuai Zhang (WTA 34) met 6-2, 6-4. De Brabantse klimt al zeker naar de top 65 op de WTA-lijst en wordt maandag na Elise Mertens tweede Belgische. In de halve finale speelt Van Uytvanck vandaag tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 121). Voor Ysaline Bonaventure eindigde de zegereeks in Hongarije in de kwartfinale. Ze geraakte niet voorbij de Duitse Mona Barthel (WTA 74): 6-3, 6-4. (WWT)