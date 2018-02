TENNIS 12 februari 2018

Met haar plek in de top 20 is Elise Mertens (WTA 20) verzekerd van het status van reekshoofd in de toptoernooien. Zo ook in Doha (3.173.000 dollar), waar ze deze week als vijftiende geplaatst is en het in de eerste ronde opneemt tegen de Hongaarse Timea Babos (WTA 45). Een derde ronde tegen Garbine Muguruza (WTA 4) is het streefdoel voor Mertens in Qatar, al zal het wel aanpassen worden voor de Hamontse die van de zaal (Fed Cup) naar het outdoor hardcourt moet

