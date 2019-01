Tennis 29 januari 2019

Alison Van Uytvanck (WTA 52) speelde een goede match en won verdiend met 6-2, 6-4 van Kirsten Flipkens (WTA 55) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Sint-Petersburg. De Brabantse scoorde met haar service en had iets meer punch in huis dan haar vriendin. Van Uytvanck en Flipkens spelen samen in het dubbel in Rusland en staan volgende week zij aan zij in het Fed Cupduel met Frankrijk in Luik. In de tweede ronde moet de Grimbergse morgen tegen vierde reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 10). Ysaline Bonaventure (WTA 148) plaatste zich knap voor de hoofdtabel door in de derde kwalificatieronde met 6-7, 6-4, 6-2 te winnen van Katie Boulter (WTA 88). In de main draw speelt de Luikse vandaag tegen de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 38). (FDW)

