TENNIS 18 juni 2018

00u00 0

Deze week speelt Alison Van Uytvanck (WTA 47) het WTA-toernooi van Mallorca. In de eerste ronde krijgt ze de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 46) voorgeschoteld. Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska staan vandaag in Spanje in de beslissende kwalificatieronde. Zanevska (WTA 153) neemt het op tegen de Zweedse Johanna Larsson (WTA 62), Bonaventure tegen Antonia Lottner (WTA 148). De Duitse haalde het vorige week nog van Elise Mertens in 's Hertogenbosch.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN