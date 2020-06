Exclusief voor abonnees TENNIS 10 juni 2020

Vandaag informeert de ATP de spelers over wat ze van plan zijn voor de rest van het tennisseizoen. Het voorlopige schema van het WTA-circuit lekte gisteren per ongeluk al uit door toedoen van Alison Van Uytvanck. Blijkbaar hopen de vrouwen op 3 augustus in Charleston (gravel) te hervatten, dat was één van de vier toernooien die Kim Clijsters bij haar comeback op haar programma had staan. Daarna zouden de hardcourttoernooien van Washington en Cincinnati als aanloop voor de US Open (31 augustus) moeten dienen. Vlak na het New Yorkse grandslamtoernooi gaan de dames naar Madrid en Rome om Roland Garros (27 september) voor te bereiden. (FDW)